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Соганлугская осыпь, Тбилиси город, Грузия, Закавказье



Схема геологического строения Соганлугской осыпи. Минералы и месторождения. webmineral.ru

Схема геологического строения Соганлугской осыпи
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Скала, возвышающаяся над осыпью, представляет собой андезито-базальтовый купол прорвавший толщу вулканогенно-осадочных пород. Цеолиты заполняют многочисленные округлые пустоты в застывшей вулканической породе.

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Схема геологического строения Соганлугской осыпи. Соганлугская осыпь. Минералы и месторождения. webmineral.ru

Минералы

Всего минеральных видов: 8

Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Анальцим
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Гейландит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Датолит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Кальцит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Кварц
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Разн.: Агат
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Разн.: Халцедон
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Мезолит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Натролит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Пренит
Особенности минерала с месторождения Соганлугская осыпь Сколецит

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41°39'25'' с.ш., 44°53'30'' в.д. Редактировать координаты





Литература

  • Гвахария Г.В. Датолит из Соганлугской осыпи в окрестностях Тбилиси // ДАН СССР, 1939, т. 24, 2, стр. 161-164
  • Петров В.П. Рассказы о трех необычных минералах. Москва: Недра, 1978. С. 176

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