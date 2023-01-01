Соганлугская осыпь, Тбилиси город, Грузия, Закавказье

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своему усмотрению. Фотографии могут быть загружены в формате JPG, GIF, PNG. Система "сохранит"
изображение в разрешении 1200 пикс. по горизонтали для минералов, 1200 пикс. для
месторождений и 900 пикс. для фотоотчетов.
Скала, возвышающаяся над осыпью, представляет собой андезито-базальтовый купол прорвавший толщу вулканогенно-осадочных пород. Цеолиты заполняют многочисленные округлые пустоты в застывшей вулканической породе.