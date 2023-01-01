Соганлугская осыпь, Тбилиси город, Грузия, Закавказье

Закрыть Добавление литературы (Автор. Наименование. Издательство. Год.) Администрация сайта оставляет за собой право вносить незначительные стилистические, грамматические и иные правки, не влияющие на общий смысл внесённой Вами информации.



Закрыть Редактирование описания месторождения Пожалуйста, вносите правки и редактируйте уже существующий текст. Скала, возвышающаяся над осыпью, представляет собой андезито-базальтовый купол прорвавший толщу вулканогенно-осадочных пород. Цеолиты заполняют многочисленные округлые пустоты в застывшей вулканической породе. Администрация сайта оставляет за собой право вносить незначительные стилистические, грамматические и иные правки, не влияющие на общий смысл внесённой Вами информации.



Закрыть Добавление фото месторождения Пожалуйста, перед добавлением фото ознакомьтесь с требованиями к фотографиям, загружаемым на сайт webmineral.ru. Требования. Фотография *

Размер не более 10 Мбайт Название фото *

Укажите, что именно изображено на фото Описание фото

Опишите подробно, что изображено на фото Дата съемки (с) Автор фото

Введите фамилию и инициалы автора фото

Вы можете редактировать это поле Логотип webmineral.ru Я согласен разместить логотип webmineral.ru на моей фотографии.

(Это значительно снизит вероятность воровства Вашего фото в сети Интернет). Если Вы не хотите размещать логотип сайта, мы рекомендуем пометить фото Вашим собственным логотипом.

Об использовании авторских фотографий на сайте



Загружая свое фото, Вы соглашаетесь с тем, что WEBMINERAL.RU будет постоянно отображать его онлайн, как часть своей базы данных. При этом Вы остаетесь полноправным вледельцем фото и можете распоряжаться им по своему усмотрению. Фотографии могут быть загружены в формате JPG, GIF, PNG. Система "сохранит" изображение в разрешении 1200 пикс. по горизонтали для минералов, 1200 пикс. для месторождений и 900 пикс. для фотоотчетов.



Закрыть Добавление фото минерала Пожалуйста, перед добавлением фото ознакомьтесь с требованиями к фотографиям, загружаемым на сайт webmineral.ru. Требования. Вы можете выбрать фото на Вашем компьютере или указать ссылку на фотографию в сети Internet. Фото 1 *

Размер не более 10 Мбайт! Фото 2

Размер не более 10 Мбайт! Фото 3

Размер не более 10 Мбайт! Фото 4

Размер не более 10 Мбайт! Фото 5

Размер не более 10 Мбайт! Фото 6

Размер не более 10 Мбайт! Главный минерал образца *

Введите название или его часть Второй минерал образца

Введите название или его часть Третий минерал образца

Введите название или его часть Четвёртый минерал образца

Введите название или его часть Пятый минерал образца

Введите название или его часть Точное место находки

В этом поле вводится более точная информация о месте находки минерала, чем его месторождение. Например, можно указать номер штольни, рудного тела, горизонт; указать фланг карьера, уступ и другую детализацию места находки образца, если эта информация известна автору. Размеры образца *

(в произвольной форме) Подробное описание Данные о диагностике *

Поле заполняется в произвольной форме с указанием информации о диагностике образца, например: минерал проверен электронно-зондовым методом и (или) рентгеном и т.д. Здесь также можно указать любые данные подтверждающие правильность диагностики: материал описан в литературе, авторский материал, диагностика по аналогии с изученными образцами, информация продавца (старого хозяина) и т.д. Визуальная диагностика (инструментальная диагностика не проводилась, или о ней нет данных) Образец диагностировался (нижнее поле обязательно для заполнения)

Выбрать музей

Заполняется, если образец находится в коллекции музея -- Не выбрано -- Азов. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник Айхал. Геологический музей Амакинской геологоразведочной экспедиции АК "АЛРОСА" Алдан. Алдангеология. Геологический музей Александров. Геологический музей ВНИИСИМС Анадырь. Музейный Центр "Наследие Чукотки" Анадырь. Чукотприродресурсы. Геологический музей Ангарск. Ангарский музей минералов Апатиты. Геологический музей Апатиты. Музей геологии и минералогии имени И.В. Белькова Архангельск. Архангельский областной краеведческий музей Архангельск. Геологический музей имени академика Н.П. Лавёрова САФУ Багдарин. Геологический музей пос. Багдарин Барнаул. Геологический музей Барнаул. Музей "Мир Камня" Барнаул. Музей минералогии Белгород. Белгородский государственный историко-краеведческий музей Биробиджан. Музей природных ресурсов Биробиджан. Областной краеведческий музей Еврейской автономной области Благовещенск. Амургеология. Коллекционный (музейный) фонд Благовещенск. Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.Новикова-Даурского Великий Устюг. Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Владивосток. Геолого-минералогический музей ДВГИ Владивосток. Геолого-минералогический музей им. А.И.Козлова Владивосток. Коллекционный (музейный) фонд Владивосток. Приморский государственный объединенный музей им. В.К.Арсеньева Вологда. Геологический музей Вольск. Вольский краеведческий музей Воркута. Геологический музей Воронеж. Геологический музей Горно-Алтайск. Национальный музей Республики Алтай им А.В. Анохина Губкин. Музей истории КМА Дальнегорск. Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска Екатеринбург. Геологический музей Лицея № 130 Екатеринбург. Историко-минералогический музей Екатеринбург. Минералогический музей "Планета" Екатеринбург. Уральский геологический музей Екатеринбург. Уральский минералогический музей В.А. Пелепенко Ессентуки. Департамент природных ресурсов по Северо-Кавказскому региону. Геологический музей Заречный. Музей минералогии, камнерезного и ювелирного искусства Ижевск. Национальный музей Удмуртской Республики Иркутск. Геологический музей Иркутского Государственного (классического) университета Иркутск. Геологический музей. Сосновгеология. Иркутск. Геолого-минералогический музей ГПП "Байкалкварцсамоцветы" Иркутск. Иркутский областной краеведческий музей Иркутск. Минералогический музей им. А.В.Сидорова Иркутск. Музей Института земной коры СО РАН Иркутск. Музей Иркутского геологоразведочного техникума Иркутск. Музей минеральных ресурсов Иркутской области Иркутск. Научно-учебный геологический музей Казань. Геологический музей им. А.А.Штукенберга Казань. Национальный музей Республики Татарстан Калининград. Калининградский музей янтаря Калининград. Музей Мирового океана Каменск-Уральский. Геологический музей им. академика А.Е.Ферсмана Кемерово. Кузнецкий геологический музей Киев. Геологический музей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Киев. Минералогический музей (Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П.Семененко НАН Украины) Киев. Минералогический музей УкрГГРИ (Украинский Государственный геологоразведочный институт) Киев. Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины Кировск. Музейно-выставочный центр ОАО "Апатит" Котельнич. Котельничский палеонтологический музей Краснодар. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына Краснокаменск. Минералогический музей им. Б.Н.Хоментовского Краснотурьинск. Федоровский геологический музей Красноярск. Музей геологии Средней Сибири Красноярск. Музей геологии Центральной Сибири (GEOS) Кудымкар. Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка Кунгур. Краеведческий музей города Кунгур Курск. Курский государственный областной краеведческий музей Кяхта. Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А.Обручева Листвянка. Байкальский музей ИНЦ СО РАН Луховицы. Геологический музей Львов. Минералогический музей имени академика Евгения Лазаренко Магадан. Геологический музей Магаданского филиала ФГУ Магадан. Музей естественной истории СВКНИИ ДВО РАН Магнитогорск. Геологический музей МГТУ им. Г.И. Носова Магнитогорск. Магнитогорский краеведческий музей Майкоп. Геолого-минералогический музей Мама. Краеведческий сузей отдела культуры администрации Мамско-Чуйского района Миасс. Естественно-научный музей Ильменского заповедника Мирный. Музей кимберлитов АК «АЛРОСА» им. Д.И.Саврасова Мончегорск. Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава Москва. Алмазный фонд. Гохран России. Москва. Геологический музей Центрального региона России им. П.А. Герасимова Москва. Геологический музей им. В.В.Ершова МГГУ Москва. Геолого-минералогический музей РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева Москва. Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского Москва. Минералогический музей МГРИ-РГГРУ Москва. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН Москва. Музей "Самоцветы" Москва. Музей Российского Центра микропалеонтологических справочных коллекций Москва. Музей внеземного вещества Москва. Музей естественной истории Москвы и Центральной России Москва. Музей землеведения МГУ Москва. Музей урановых руд АО "ВНИИХТ" Москва. Музей-литотека ВИМС Москва. Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова Москва. Рудно-петрографический музей ИГЕМ РАН Мурзинка. Мурзинский минералогический музей им. А.Е.Ферсмана Мурманск. Мурманский областной краеведческий музей Мытищи. Геолого-минералогический музей им. В.И.Зубова МГОУ Нальчик. Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики Нижний Новгород. Геологический музей АО «Волгагеология» Нижний Новгород. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник Нижний Тагил. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Новокузнецк. Геологический музей (Выставочный зал) Кемеровского филиала ФГУ «ТФГИ по СФО» Новороссийск. Новороссийский государственный исторический музей-заповедник Новосибирск. Геологический Музей НГУ Новосибирск. Геологический музей СНИИГГиМС Новосибирск. Центральный Сибирский геологический музей Новочеркасск. Геологический музей Новочеркасск. Геологический музей - Геологический кабинет ЮРГПУ(НПИ) Омск. Омский государственный историко-краеведческий музей Оренбург. Межведомственный геологический музей Оренбургской области Орск. Геологический музей Партизанск. Геологический музей Пермь. Минералогический музей Пермского университета Пермь. Музей «Пермской системы» Пермь. Музей палеонтологии и исторической геологии им. Б.К.Поленова Петрозаводск. Музей геологии докембрия Петрозаводск. Отдел природного наследия Карелии Петропавловск-Камчатский. Камчатгеология. Геологический музей Петропавловск-Камчатский. Музей вулканологии ИВиС ДВО РАН Питкяранта. Краеведческий музей им. В.Ф.Себина Приозерск. Музей-крепость «Корела» Ревда. Краеведческий музей Ловозерского горно-обогатительного комбината Ревда. Музей-кабинет геологии для детей на границе Европа – Азия Ростов-на-Дону. Минералого-петрографический музей ЮФУ Самара. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина Санкт-Петербург. «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» Санкт-Петербург. Геологический музей ВНИИОкеангеология Санкт-Петербург. Горный музей Санкт-Петербург. Минералогический музей СПбГУ Санкт-Петербург. Музей нефтяной геологии и палеонтологии Санкт-Петербург. Палеонтологический музей Санкт-Петербург. Палеонтолого-стратиграфический музей Санкт-Петербург. Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу. Геологический музей Санкт-Петербург. Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф.Н. Чернышева (ЦНИГР МУЗЕЙ) Саранпауль. Музей кварца Саранск. Музей минералогии Саратов. Саратовский областной музей краеведения Свирск. Музей мышьяка Севастополь. Севастопольский музей камня Североуральск. Музей "Штуфной кабинет" Симферополь. Геологический музей им. Н.И.Андрусова (Крымский федеральный университет) Слюдянка. Частный минералогический музей-усадьба В.А.Жигалова «Самоцветы Байкала» Смоленск. Природоведческий музей Сортавала. Региональный музей Северного Приладожья Сыктывкар. Геологический музей им. А.А.Чернова Сыктывкар. Национальный музей Республики Коми Тверь. Музей геологии природных ресурсов Тверской области Теберда. Музей минералов, руд, самоцветов «Удивительное в камне» Томск. Геологический музей Томск. Минералогический музей ТПУ Томск. Минералогический музей им. И.К.Баженова Томск. Палеонтологический музей им. В.А.Хахлова Тула. Федеральный фонд эталонов руд стратегических видов минерального сырья. Тюмень. Музей геологии, нефти и газа (филиал Тюменского областного краеведческого музея им. И.Я.Словцова) Тюмень. Музей истории науки и техники Зауралья Улан-Удэ. Геологический музей ПГО "Бурятгеология" Улан-Удэ. Музей Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН Улан-Удэ. Музей природы Бурятии Ульяновск. Музей естественной истории Умба. Музей аметиста Уфа. Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан Ухта. Ухтанефтегазгеологоия. Геологический музей Ухта. Учебный геологический музей им. А.Я.Кремса Хабаровск. Государственный музей Дальнего Востока им. Н.И. Гродекова Харьков. Музей природы ХНУ Хорошев (Володарск-Волынский). Музей драгоценного и декоративного камня. Чебоксары. Геологический музей Чебоксары. Чувашский национальный музей Челябинск. Челябинский геологический музей Череповец. Музей природы Череповецкого музейного объединения Чита. Геолого-минералогический музей Чита. Читинский областной краеведческий музей им.А.К. Кузнецова Эгвекинот. Эгвекинотский краеведческий музей Южно-Сахалинск. Геологический музей Южно-Сахалинск. Сахалинский государственный областной краеведческий музей Якутск. Геологический музей (ИГАБМ СО РАН) Якутск. Геологический музей ГУП "Сахагеоинформ" Якутск. Минералогический музей СВФУ им. М.К. Аммосова Якутск. Музей мамонта Ярославль. Геологический музей им. профессора А.Н. Иванова Ярославль. Музей научного континентального бурения глубоких и сверхглубоких скважин (с) Автор фото

Введите фамилию и инициалы автора фото

Вы можете редактировать это поле Логотип webmineral.ru Я согласен разместить логотип webmineral.ru на моей фотографии.

(Это значительно снизит вероятность воровства Вашего фото в сети Интернет). Если Вы не хотите размещать логотип сайта, мы рекомендуем пометить фото Вашим собственным логотипом.

Об использовании авторских фотографий на сайте



Загружая свое фото, Вы соглашаетесь с тем, что WEBMINERAL.RU будет постоянно отображать его онлайн, как часть своей базы данных. При этом Вы остаетесь полноправным вледельцем фото и можете распоряжаться им по своему усмотрению. Фотографии могут быть загружены в формате JPG, GIF, PNG. Система "сохранит" изображение в разрешении 1200 пикс. по горизонтали для минералов, 1200 пикс. для месторождений и 900 пикс. для фотоотчетов.



Закрыть Редактирование координат месторождения Координаты: Градусы, минуты, секунды Градусы с десятичными долями Градусы, минуты с десятичными долями Широта г. м. с. с.ш. ю.ш. Долгота г. м. с. в.д. з.д. Широта Долгота Широта г. м. Долгота г. м. Администрация сайта оставляет за собой право вносить незначительные стилистические, грамматические и иные правки, не влияющие на общий смысл внесённой Вами информации.



Главная / Месторождения / Соганлугская осыпь Редактировать описание

Редактировать координаты

Добавить фото минерала

Добавить фото месторождения

Добавить литературу

Добавить минерал



Соганлугская осыпь, Тбилиси город, Грузия, Закавказье



Схема геологического строения Соганлугской осыпи

© Автор: Скала, возвышающаяся над осыпью, представляет собой андезито-базальтовый купол прорвавший толщу вулканогенно-осадочных пород. Цеолиты заполняют многочисленные округлые пустоты в застывшей вулканической породе. Редактировать описание месторождения

Фото минералов

Добавить фото минерала

Фото месторождения

Все фото (1) Добавить фото месторождения

Минералы Всего минеральных видов: 8 Добавить минерал

41°39'25'' с.ш., 44°53'30'' в.д. Редактировать координаты





Соседние месторождения на карте



Литература Гвахария Г.В. Датолит из Соганлугской осыпи в окрестностях Тбилиси // ДАН СССР, 1939, т. 24, 2, стр. 161-164



Петров В.П. Рассказы о трех необычных минералах. Москва: Недра, 1978. С. 176

Добавить литературу

Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.